В крупном ДТП с участием автобуса пострадали 10 человек

ДТП с участием рейсового автобуса “ПАЗ-032054” произошло 10 июня около 10.00 на 99 километре трассы «Колокша – Верхние дворики», в д. Елькино.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, по предварительным данным водитель автобуса ПАЗ, который двигался по маршруту Александров-Годуново, наехал на водосток. Не справившись с управлением, он съехал в кювет, автобус опрокинулся.

Известно, что 10 человек получили травмы. Среди пострадавших – семилетняя девочка. С диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма и сотрясением головного мозга она была госпитализирована в ЦРБ Александрова. Остальные пострадавшие проходят амбулаторное лечение.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.

Сообщается, что по факту ДТП назначено административное расследование по статье “Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего”.

Фото: http://33.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5420013/