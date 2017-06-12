Интерьеры старой аптеки украсят картинами Никаса Сафронова

Ремонт первого этажа, подвала и крыльца здания старой аптеки, расположенной на пешеходной улице Георгиевской, уже начался. На этих площадях разместится музей аптеки. В 1805 году именно здесь открылась первая казенная аптека. Создатели музея хотят воссоздать интерьер аптеки 19-ого века. Сохранились и подлинные предметы: сигнатуры и флаконы с фирменным логотипом, кое-что принесли жители нашей Владимирской области, другие экспонаты были найдены в ходе археологических раскопов вблизи здания аптеки. В музее также будет расположен музей сувениров, где будут продавать фиточаи и травы.

Любопытно, что мэрия решила расположить в исторической экспозиции аптеки картины Никаса Сафронова. В городской администрации опровергли слух о том, что в областном центре появится отдельный музей Сафронова, но уточнили, что его работам, в том числе владимирским пейзажам, найдется место в «Старой аптеке».