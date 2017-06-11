Владимирская область к митингам относится обтекаемо

Издательский дом «Коммерсант» и правозащитный проект «ОВД-Инфо» проанализировали законы субъектов РФ о проведении публичных мероприятий и разработали индекс законодательного регулирования митингов.

Как сообщил «Ъ», Владимирская область наряду с Москвой, Воронежской, Иркутской, Омской областями, Республикой Карелия, Крымом и Севастополем получили нулевой индекс. Это связано с тем, что законодательство данных регионов использует обтекаемые формулировки и не содержит конкретных ограничительных значений. То есть отношение к тем или иным массовым акциям определяют властные структуры: захотят – разрешат, не захотят – дадут от ворот поворот.

Строже всего, по выводам исследователей, гражданская активность регулируется в Кабардино-Балкарии (значение индекса – 92 балла при максимальных 100). На втором и третьем местах расположились Удмуртия и Свердловская область (по 76 баллов). Далее в десятке «жёстких» регионов идут Ленинградская область (74 балла), Тверская область (64,1 балла), Камчатский край (63,5 балла), Смоленская область (56,1 балла), Калининградская и Новосибирская области (по 56 баллов), а замыкает десятку Республика Тыва (48,8 балла).

Наименьший индекс регулирования у следующих регионов: Курганская область, Мурманская область и Хабаровский край (по 4 балла), Ростовская и Челябинская области (по 3,3 балла), Ульяновская область (2,9 балла), Томская область (2,8 балла), Московская и Орловская области (по 2 балла), Пензенская область (0,6 балла) и Забайкальский край (0,1 балла).

Индекс рассчитывался с учетом 16-ти типов наиболее важных объектов для протестной активности, три из которых имеют повышающий коэффициент (здания органов госвласти, прокуратуры и Следственного комитета РФ, местного самоуправления). Чем больше указанное в законодательстве субъекта РФ расстояние от объекта, на котором разрешается проводить митинги, тем больше баллов присваивалось региону. При этом в индексе не учитываются четыре группы объектов, где проведение публичных мероприятий запрещено федеральным законом.

Фото: http://newdaynews.ru/pict/arts1/60/46/604690_b.jpg