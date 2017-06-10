В Коврове аварийный дом снесут под элитную многоэтажку?

Трехэтажный дом в центре города признан аварийным и непригодным для проживания людей. Построенный в 1956 году по модной в ту пору, но не оправдавшей себя малозатратной технологии с применением шлакоблоков жилой дом и прежде находился в далеко не лучшем состоянии, а 12 мая серьезно пострадал от пожара, причем были госпитализированы две пожилых женщины.

Тогда выгорели одна из квартир верхнего этажа и чердак, но пожарные во время тушения огня «пролили» почти весь дом. Проведенная по инициативе горадминистрации экспертиза установила, что здание непригодно для дальнейшего проживания людей. Обитателей проблемного дома известили о том, что до 15 июня они должны освободить свои квартиры, так как в этот день все коммуникации там будут «обрезаны».

Проживавшим в муниципальных квартирах мэрия намерена предоставить другое жилье, а вот те, чьи квартиры приватизированы (а таких большинство) фактически лишаются своей недвижимости. Пока им предоставляют на выбор маневренное жилье или компенсацию за съемные квартиры.

Глава Коврова Анатолий Зотов предложил потерявшим жилье людям согласиться на разработанный горадминистрацией вариант, согласно которому аварийный дом будет снесен вместе с соседствующими с ними сараями и гаражами (их в мэрии называют незаконными постройками). Затем ныне имеющийся придомовой участок мэрия существенно увеличит за счет примыкающей к нему муниципальной земли.

После этого изрядно выросшую в размерах площадку предложат потенциальному инвестору под строительство куда более крупного жилого дома. Выделение участка застройщику, которого планируют определить по конкурсу, будет связано с обременением – обязательством предоставить часть квартир в новостройке лишившимся жилья обитателям аварийного дома на Лопатина, 70. Причем новые квартиры они получат без каких-либо затрат.

Все выглядит очень заманчиво, но для реализации подобного плана необходимо согласие всех до единого собственников жилья в аварийном здании. А его пока нет. Некоторые сомневаются в том, что обещания мэрии будут реализованы на практике. Да и будет ли построен новый дом пока точно неизвестно, как и неясно и сколько придется ждать нового жилья пресловутым погорельцам. Пока прецедентов реализации подобных вариантов в Коврове еще не было.

Если же хотя бы один собственник не согласится, то всех обитателей дома на Лопатина, 70 будут постепенно расселять в высвобождающееся жилье в различных районах города или предлагать им цену за потерянное жилье и долю земельного участка после проведения их оценки в соответствии с действующим Жилищным Кодексом.

Представители мэрии уже заявили, что дом, сараи и гаражи снесут вне зависимости от позиции собственников жилья, а муниципалитет в любом случае станет правообладателем земельного участка под домом на Лопатина, 70. «Мы все равно снесем эти постройки», – подчеркнул вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Морозов.

Среди ковровчан распространена информация о том, что якобы некий «известный застройщик» давно положил глаз на данный участок для возведения новой элитной многоэтажки. Правда, говорить о том, что пожар по указанному адресу был не случайным, оснований нет. Но, возможно, сложившейся непростой ситуацией кто-то действительно решил воспользоваться. Построить многоэтажный жилой дом в центре города, где каждый метр земли давно поделен, действительно дорогого стоит!

Фото с сайта http://www.ikovrov.ru