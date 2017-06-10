С письмами и посылками придется повременить

Завтра, 11 июня, почтовые отделения закроются на час раньше обычного. В День России на почте – выходной: обмен корреспонденции с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка писем из почтовых ящиков осуществляться не будут. Во вторник все отделения возобновят работу в привычном режиме.

При этом сообщается, что для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда.

Пользователи мобильного приложения “Почты России” могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Фото: http://img.nnov.org/data/uf/36/6/75/36/