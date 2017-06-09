Во Владимире дважды перекроют движение

Как сообщает пресс-служба владимирской мэрии, сегодня, 9 июня, с 19.45 до 22.15 будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе,

Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Гагарина и Луначарского.

12 июня с 11.45 до 14.00 движение транспорта ограничат по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе, направив автотранспорт в объезд по улицам Гагарина и Луначарского.

Фото: http://budget.vladimir-city.ru/news/main/946776/