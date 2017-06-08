Армия станет этапом на пути трудоустройства

Председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселев встретился с призывниками – детьми-сиротами и их опекунами. В ближайшее время эти ребята отправятся проходить срочную службу в ряды Вооруженных сил РФ.

Мероприятие, в котором приняли участие представители комитета солдатских матерей, военкоматов и общественной организации «Боевое братство», прошло в непринужденной обстановке за чашкой чая.

Владимир Киселев рассказал будущим защитникам Родины о своей службе в воздушно-десантных войсках, пожелал ребятам успехов, а также подарил призывникам мобильные телефоны: чтобы они всегда оставались на связи со своими родными.

С просьбой сделать ребятам такой подарок к Владимиру Киселеву обратилась на одной из встреч с общественными организациями председатель комитета солдатских матерей Владимирской области Елена Мирошниченко.

– Мы решили, что это станет доброй традицией – провожать в армию детей, оставшихся без попечения родителей, и вручать им небольшие подарки, потому что все они воспитываются в небогатых семьях. Мы нашли спонсоров и вручили ребятам сотовые телефоны. Очень важно, что все они с большим желанием и энтузиазмом идут служить в Вооруженные силы нашей страны. Я уверен, что они станут настоящими защитниками нашей Родины, настоящими патриотами, – сказал Владимир Киселев.

Дмитрий Иванов в настоящее время заканчивает колледж, где учится на сварщика. Буквально через пару недель он защитит диплом и отправится в армию. Вопроса «идти или не идти в армию», как признается Дмитрий, перед ним не стояло.

– Я считаю, что каждый мужчина должен пройти через армейскую школу, отдать долг своей Родине, – говорит Дмитрий. – У меня двоюродный брат служил в армии, всегда говорил мне: нужно идти в армию, чтобы узнать жизнь и стать человеком. Мне хотелось бы попасть в войска, где есть техника, потому что я прошел обучение в автошколе и получил права на вождение грузового и легкового транспорта. Очень приятно, что нас пригласили на встречу с председателем Законодательного собрания Владимиром Николаевичем Киселевым. Послушав его, захотелось еще больше идти в армию, чтобы стать сильнее: и физически, и морально, занять достойное место в обществе.

Диму дома будет ждать бабушка, а за Александра Куртасова будут переживать тетя, дядя и двоюродная сестра. Саша обещает, что обязательно будет рассказывать им о своих успехах по телефону. Пока ему дали отсрочку на полгода из-за травмы ноги. Но Александр надеется, что по прошествии этого времени он обязательно пойдет служить.

– Сейчас без армии никуда. На хорошую работу не устроишься, если не пройдешь срочную службу, – говорит Александр. – Хотелось бы попасть в десантные войска или морской флот. У меня, конечно, есть боязнь высоты. Но это так здорово – перебороть себя, свой страх и выйти победителем.