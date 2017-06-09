Владимирские абитуриенты могут выбрать вуз по одному клику

Бесплатное приложение, доступное в GooglePlayи AppStore, содержит информацию о вузах нашей страны, которые ведут набор студентов в текущем году. В ходе поиска пользователь может выбрать из списка понравившиеся специальности, географическое расположение будущей alma-mater, а также оценить свои шансы на поступление, введя баллы ЕГЭ.

По результатам запроса приложение выдаст информацию о подходящих вузах, сведения об их аккредитации, специальностях и направлениях подготовки, стоимости платных услуг, результатах приема прошлых лет и участии университета в различных рейтингах.

В электронный справочник «Поступай правильно» попали десять вузов, расположенных на территории Владимирской области: ВлГУ и его Муромский филиал, Ковровская государственная технологическая академия, Покровский филиал Московского педагогического государственного университета, Владимирский юридический институт, Владимирские филиалы Финансового университета и Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Мстерский филиал высшей школы народных искусств, Владимирский институт туризма и гостеприимства и Владимирский филиал Российского университета кооперации.

В этом году вузы начнут прием документов 20 июня. Как и раньше, абитуриент может подать заявления на три направления подготовки в пять университетов.

Фото: http://mozgokratia.ru/wp-content/uploads/2017/01/Kompyuter.jpg