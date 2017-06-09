День России пройдет в формате семейного праздника

Организаторы праздничных мероприятий сделали акцент на том, что в этом году они удивят владимирцев принципиально новым форматом. Вместо торжественных митингов – яркий, семейный праздник, который понравится горожанам всех возрастов.

Праздничная программа во Владимире начнется уже сегодня в 20.00 с фестиваля «Музыкальная экспедиция» на Соборной площади. Именно в это время на главной площади города начнется масштабный концерт с участием известных классических музыкантов, которые исполнят для владимирцев шедевры мировой музыки.

10 июня во Владимире пройдет сразу несколько зрелищных спортивных акций. С 12.00 до 15.00 на площади Победы с показательными выступлениями выступят воспитанники СДЮСШОР по спортивной гимнастике им Н.Г. Толкачева, на Театральной площади – спортсмены СДЮСШОР №5 и №7, а на площади перед развлекательным комплексом «РусьКино» состоится городской турнир по стритболу.

11 июня праздничные программы пройдут во всех парках города.

А 12 июня, в День России, праздник охватит весь город. Пройдет большой праздник «День Суздальского проспекта» на площадке перед кинокомплексом «РусьКино». С 11.00 до 22.00 жителей и гостей города ждет праздничная программа с участием самодеятельных и профессиональных артистов, конкурсы, мастер-классы, развлечения для детей всех возрастов. А вечером праздник завершится красочным фейерверком.

Центральной площадкой Дня России станет Соборная площадь. Ровно в полдень будет положено начало новой традиции: 12 июня в 12.00 лучшие хоровые коллективы исполнят на площади Гимн России.

Сразу после 12.00 у фонтана в сквере Липки начнется фестиваль национальной культуры и кухни «Многоликий Владимир». Ведущие национально-культурные объединения города представят горожанам культурные традиции своих народов, расскажут об особенностях национальной кухни и проведут дегустацию национальных блюд.

Одновременно на Соборной площади, Пушкинском бульваре и парковых аллеях пройдут фестиваль патриотической песни, разнообразные квесты, фестиваль «В ритме танца», шахматный турнир, спортивные состязания со сдачей норм ГТО. На площади развернется праздничная торговля, состоятся экологические конкурсы в знак Года экологии и всем желающим будут бесплатно выдавать специально выращенные к празднику саженцы сосны, а для маленьких владимирцев организуют специальную игровую зону и установят аттракционы.

А в сквере Липки откроется специальная площадка в честь предстоящего Дня семьи, любви и верности, посвященная семейным традициям.

Фото: Марины Сычевой