Во Владимире со второй попытки покажут сказочного волка

Управление молодежи администрации Владимира не теряет надежды открыть новый сезон кинопоказов. Изначально первую картину “28 панфиловцев” планировали показать еще 8 мая, но из-за погодных условий мероприятие пришлось отменить.

Не позволил холод и дождь показать и мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк» в начале июня. Но сегодня, судя по прогнозам синоптиков, шансы посмотреть мультфильм на открытом воздухе достаточно высоки.

Сам просмотр картины является бесплатным. Организаторы готовы предоставить гостям туристические коврики и пледы под залог в 200 рублей. Курить и распивать спиртные напитки на площадке строго запрещено. Как и нахождение лиц, не достигших 17-летнего возраста без сопровождения родителей.

Кинопоказ начнется в 21.30. Возрастное ограничение 0+.

Полнометражный мультипликационный фильм “Иван Царевич и Серый Волк” повествует о жителях Тридевятого государства. Царь хочет успешно выдать дочь Василису замуж, но она не спешит под венец. Девушка мечтает о большой любви. Отец разозлившись, решает выдать ее за первого встречного. Первым встречным оказывается случайно попавший в Тридевятое царство Иван. Советник царя.мечтающий стать мужем Василисы, разрабатывает коварный план и подговаривает правителя заставить Ивана пройти испытание. Иван отправился в свое путешествие, в пути он встречает Бабу-Ягу, Ученого Кота, Горыныча и белку, а также сражается с Кощеем бессмертным, чтобы вернуться к Василисе победителем.

Фото: https://vk.com/openmovie33