В Кольчугино начали производить подстаканники к Чемпионату мира по футболу

На подстаканниках – передающие друг другу мяч медведи символизируют Россию и важнейшее спортивное событие 2018 года. Как сообщили «Призыву» дизайнеры, необходимо было совместить достаточно крупный рисунок с русским орнаментом. Решили пустить завитки по краю и украсить ими футболки четвероногих спортсменов. Ручку сначала хотели сделать с ползущим по ней медведем, но остановились на классике.

Массовое производство «футбольных» подстаканников в Кольчугино запустили буквально на днях, в месяц планируется выпускать 250-300 штук. А один из первых подстаканников, выпущенных на кольчугинском «Электрокабеле», сотрудники завода вручили коллекционеру с многолетним стажем петербуржцу Николаю Мокееву. В его квартире новый экспонат разместился рядом с другими кольчугинскими подстаканниками, самому старому из которых 68 лет.

– У меня есть два подстаканника с изображением тракториста и колхозницы. Один выпущен в 1939 году Московской ювелирной фабрикой к первой сельхозвыставке, другой в 1952 году – в Кольчугино. На первом тракторист обнимает колхозницу за талию, на втором – обе его руки находятся на снопе. Советская цензура посчитала объятия аморальными, – рассказал коллекционер.

Всего в России, по сведениям Николая Мокеева, около 100 человек, коллекционирующих подстаканники. Они, скорее всего, уже начали «охоту» за новой кольчугинской моделью.

– Новый подстаканник отличается от тех, что мы традиционно выпускаем. У него совершенно другие форма и рисунок. Есть версия из меди, из латуни, с использованием серебра и золота, – сказал «Призыву» начальник цеха товаров народного потребления Виктор Горячев. – По просьбе заказчика можем изготовить подстаканник из чистого серебра. Я считаю, что новое изделие сможет конкурировать с подстаканником с изображением олимпийского мишки, который мы, кстати, до сих пор производим.