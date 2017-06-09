Владимирцев обманывают «коммунальщики» и «работники соцслужб»

Несмотря на постоянные предупреждения полицейских, жители области продолжают отдавать свои сбережения мошенникам. В большей степени это касается пенсионеров. Только за последние два месяца от действий мошенников пострадали жители Владимира, Гусь-Хрустального, Суздальского, Муромского и Ковровского районов.

В пресс-службе регионального УМВД обращают внимания, что злоумышленники, как правило, пользуются проверенной схемой. Рассчитывая на доверчивость владимирцем, они совершают к ним визиты под видом работников коммунальных и социальных служб.

Так, к 77-летнюю жительницу Суздаля навестили две женщины, представившиеся сотрудницами газовой службы. Под предлогом проверки газового оборудования они вошли в квартиру к пенсионерке и, «проведя диагностику», убедили хозяйку в необходимости заменить неисправную газовую плиту на новую. Пожилая женщина отказалась от услуг, но после ухода гостей обнаружила, что из серванта пропали ее денежные накопления в сумме 30 000 рублей.

В Гусь-Хрустальном две неизвестные женщины, представившись социальными работниками, под предлогом обмена денежных средств попали в квартиру к 82-летней местной жительнице. Поверив «доброму» отношению и убедительным словам посетительниц, доверчивая пенсионерка отдала мошенницам 22 тысяч рублей.

Помимо личных визитов, не перестают мошенники и обзванивать своих потенциальных жертв. Представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, отдела социальной защиты, Почты и не только, они просят пенсионеров сообщить номер пенсионного удостоверения, банковской карты или другие личные данные.

Получив такой звонок, 60-летний владимирец был уверен, что обращается к нему именно служащий Пенсионного фонда. Под предлогом перерасчета пенсии супруги за прошлый год, позвонившая ему мошенница завладела его денежными средствами пенсионера в размере 40 тысяч рублей. Деньги потерпевший, следуя инструкциям, перевел со своей карты через банкомат на счет аферистов.

78-летняя жительница Владимира также попалась на удочку мошенников, назвавшихся сотрудниками полиции. За 14 тысяч рублей она «спасла» внука от ответственности за якобы совершенное им дорожно-транспортное происшествие.

К слову, звонок «сотрудника полиции» по-прежнему остается в числе самых распространенных способов мошенничества.

Управление МВД России по Владимирской области в очередной раз обращается к жителям региона с просьбой быть бдительными и не доверять незнакомым людям.

Фото: http://mypensiya.mirtesen.ru/blog?comments_ids[0]=42565409716&page=16