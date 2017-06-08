Воспитателей и педагогов проверили на криминальные наклонности

По требованию следственного управления СК РФ по Владимирской области в образовательных учреждениях региона проведены проверки формирования кадрового состава лиц, допускаемых к воспитательно-педагогической работе с детьми.

Как поясняют сами следователи, обращение к руководству области было вызвано обстоятельствами, установленными в ходе расследования одного из уголовных дел. Фигурантом его был тренер муниципального учреждения допобразования, обвиняемый в совершении развратных действий в отношении малолетней воспитанницы.

По данным следствия, ранее этот «наставник» привлекался к уголовной ответственности за кражу и в качестве дополнительного наказания был на два года лишён права заниматься тренерско-преподавательской работой. Кроме того, он неоднократно уличался в управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения, в том числе при перевозке воспитанников спортивного центра.

В целом обвиняемый, имевший допуск к работе с детьми, оказался склонным не только к злоупотреблению алкоголем, но и к совершению противоправных деяний.

«Это не единственный случай, когда лица, работающие в воспитательно-педагогической сфере, уличались в преступном поведении, – говорится в пресс-релизе следственного управления. – В июне 2017 года судом рассмотрено уголовное дело, расследованное СК, в отношении бывшего преподавателя одного из образовательных учреждений, уличенного в совершении 38 эпизодов преступлений сексуального характера в отношении четверых малолетних детей».

С учетом заключения экспертов, признавших мужчину страдающим хроническим психическим расстройством, судом к нему применена принудительная мера медицинского характера.

Поддержав мнение следственного управления в потребности более требовательного подбора кадров для работы с детьми, департамент образования администрации области принял ряд соответствующих мер. Особо можно отметить отметим, что руководством департамента под особый контроль поставлен вопрос формирования штата сотрудников для работы в летний оздоровительный период.

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