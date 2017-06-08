Ажиотаж с путёвками в лагеря Владимира контрастирует с затишьем в Коврове

В Коврове мэрия на своём сайте информирует о том, что местные детские лагеря в первую смену будут работать с неполной загрузкой. В частности, муниципальный детский оздоровительный лагерь «Березка» (бывший Ковровского экскаваторного завода) начнёт сезон с наполняемостью не выше 50 %.

Этот лагерь, созданный в 1930-е годы на основе бывшей дворянской усадьбы Обтяжновых, ныне делится на две территории: так называемый верхний лагерь и нижний лагерь. И в первую июньскую смену 2017 года будет работать только верхний лагерь, а нижний так и останется невостребованным.

Вторая смена также не будет сопровождаться дефицитом мест, как это случилось во Владимире, где родители стояли в очередях за путёвками часами, и многим они так и не достались. О затишье в ковровских лагерях можно судить и по прошлогодней статистике. В 2016-м муниципальные детские оздоровительные лагеря «Дружба» и «Лесной городок» выполнили муниципальное задание, соответственно, на 77,7%, и 51,9%, то есть проблемы с наполняемостью были уже тогда.

Причина невостребованности мест вряд ли связана с высокой ценой путёвки. Как информирует горадминистрация, стоимость 21-дневного отдыха составляет 18,6 тысяч рублей – это самая низкая в городе. В других ковровских детских лагерях она и в прошлом году была изрядно выше 20 тысяч (например, в лагере «Солнечный» «Завода имени В. А. Дегтярева» цена путевки достигала 23,5 тысяч рублей).

Впрочем, к примеру, в детском загородном лагере «Дружба» соседнего Камешковского района за 21-дневный отдых путевка полностью стоит 15 тысяч рублей. И там в нынешнюю первую смену все 150 мест заполнены, что называется, «под завязку». Но тут скорее дело не в более дешёвых путевках, а в сравнительно небольшом числе мест для загородного детского отдыха даже по меркам Камешковского района с его 30-тысячным населением.

А вот Ковров ныне располагает пятью детскими оздоровительными лагерями. Это «Солнечный» (ЗиДа) – более 500 мест в одну смену, «Искатель» («Ковровский электромеханический завод») – более 350 мест в смену, «Лесной городок» – 300 мест в смену и «Березка» – более 350 мест в смену (оба муниципальные), а также недавно появившийся частный лагерь «Доброград».

И это не считая переданного «Боевому братству» муниципального лагеря «Дружба» на 100 мест в смену. Итого получается более 1600 мест в одну смену. Видимо, это слишком много даже с учётом того, что в ковровских лагерях в последние годы отдыхает немало детей из других городов и даже областей.

Влияет и уровень комфорта. Так, в самом обустроенном лагере – «Солнечный», который градообразующее оборонное предприятие заботливо опекает, обычно свободных мест нет или почти нет, чего не скажешь о куда более бедных муниципальных лагерях.

Коврову повезло: в отличие от многих других территорий, где в «лихие 90-е» и даже в относительно благополучные 2000-е прекратила свое существование значительная часть бывших пионерских лагерей, в городе оружейников запустел всего лишь один такой лагерь – «Дружба» бывшей ткацкой фабрики имени Н.С. Абельмана (не надо его путать с муниципальной «Дружбой», это два разных ковровских лагеря-«тезки»).

Видимо, сейчас, с учетом постоянного снижения численности населения Коврова и, соответственно, потенциального числа отдыхающих, число мест в детских лагерях оказалось избыточно. Конечно, на нынешнюю половинную наполняемость той же «Березки» могла оказать влияние слишком холодная и дождливая погода, но, скажем, во Владимире и том же Камешково природные катаклизмы на число желающих отправиться в лагеря не повлияли.

Фото: http://vestnik-lesnoy.ru