За тёмными стеклами сидят москвичи и любители «блатных» номеров

Вчера «Призыв» участвовал в профилактическом рейде ГИБДД по тонированным машинам. Пять экипажей ДПС проверяли машины на южном объезде Владимира, на «пекинке» и на юрьевецком посту. За каких-то пару часов инспектора ДПС остановили не меньше двухсот автомобилей.

Водители в большинстве своем без всяких вопросов и споров давали документы на проверку. Сотрудники ДПС специальным прибором тестировали светопропускание стекол не всех машин. Тонировку на лобовом и боковых стеклах заметно сразу, невооруженным глазом.

– Для водителей хорошая видимость в лобовое и боковые стекла – это гарантия безопасной езды. Стекла должны пропускать не менее 70% света, – поясняет «Призыву» инспектор по пропаганде регионального управления ГИБДД Виталий Карасов. – На лобовом стекле допускается сверху тонированный козырек, но шириной не более 14 сантиметров.

Одним из первых остановили кроссовер «Лексус». Водитель был очень удивлен, что боковые стекла пропускают всего 50-60%. Он уверял, что это заводская установка, что он таким уже автомобиль приобрел. Тем не менее, ГОСТ есть ГОСТ, а значит, лишнюю тонировку надо удалять.

Водители выписали штраф в сумме 500 рублей и требование на приведение стекол в нормативное состояние. Кстати, это требование выписывают не всегда, но если уж его дали, то без заезда в сервис не обойтись.

– Согласно требованию, нарушителю дается сутки на то, чтобы удалить тонировку. Протокол вносится с федеральную базу. И если водителя ещё раз остановят и выпишут штраф за то же нарушение, то ему уже грозит административный арест до 15 суток на невыполнение требования, – сообщил Виталий Карасов.

Количество дней, проведенных в спецприемнике, определит мировой суд. Прежде к таким жестким мерам не прибегали. Но учитывая рост числа тонированных машин и аварийности по причине технеисправностей (в числе которых и плохая видимость через стекла), ГИБДД стало использовать и такой механизм.

Инспектора остановили десятки автомобилей с московскими номерами. Сплошь иномарки немецких и японских производителей. На многих боковые стекла не пропускают и 30-35% света – в 2 раза меньше нормы. Среди водителей 33-региона нарушители ездят на машинах с красивыми номерами, как правило, на внедорожниках и кроссоверах. Встречались номера «222», «005», «333». У всех боковые стекла чрезмерно тонированы.

Кстати, у нарушителей есть шанс сэкономить на оплате штрафа, в течение 20 дней с момента оформления протокола действует скидка в размере 50%. Услуга растонировки стоит столько же – от 250 рублей.