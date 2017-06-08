Жалоба признана частично обоснованной

Жалоба ООО «Стройрегион» (Московская область) на положения аукционной документации признана частично обоснованной, в отношении заказчика вынесено предписание

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05 июня  2017  года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ООО «Стройрегион»  на  положения документации электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления для нужд ГБУЗ ВО «Городская больница № 2 г.Владимира».

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушением положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. В частности, по ряду позиций, требованиям к товарам, используемым при выполнении работ,  не удовлетворяет ни один производитель, описание объекта закупки не является объективным.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  ООО «Стройрегион» по доводам, изложенным в ней,  частично обоснованной, в отношении заказчика вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

 

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