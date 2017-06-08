Жалоба признана частично обоснованной

05 июня 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Стройрегион» на положения документации электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления для нужд ГБУЗ ВО «Городская больница № 2 г.Владимира».

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушением положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. В частности, по ряду позиций, требованиям к товарам, используемым при выполнении работ, не удовлетворяет ни один производитель, описание объекта закупки не является объективным.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Стройрегион» по доводам, изложенным в ней, частично обоснованной, в отношении заказчика вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.