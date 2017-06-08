Жители Мелехово выступили против «мусорного заводика»

«В штыки» жители поселка Мелехово, самого крупного поселения Ковровского района, восприняли информацию о том, что неподалеку от их населенного пункта может появиться станция сортировки ТБО.

Инициатором создания станции выступило одно из ковровских мусоровывозящих предприятий. Станцию сортировки предлагалось разместить на обширном земельном участке площадью примерно в 9 га (рядом с отработанными карьерами, «Заводом производства извести» и асфальтобетонным заводом), который формально находится не в МО «Поселок Мелехово», а в Новосельском муниципальном образовании Ковровского района.

Там предполагалось разместить установки по измельчению ТБО, запустить сортировочную линию, устроить пункт приема вторсырья и закрытые склады, устроить свою газовую котельную. Сумма инвестиций в станцию оценивалась в сумму порядка 150 млн рублей.

Место удобное: промзона, достаточно далеко от жилья. Однако мелеховцы вполне ожидаемо выступили резко против таких планов, и их можно понять. Соседство с «мусоркой» пугает всех. Правда, страхи во многом были надуманные. Например, жители посёлка почему-то уверены, что на станции сортировки станут проводить сжигание ТБО, что в принципе не предполагалось. Говорилось также о возможном загрязнении грунтовых вод.

На собрании жителей Мелехово, на котором присутствовали руководители исполнительной власти Ковровского района и данного городского поселения, в том числе глава райадминистрации Вячеслав Скороходов, глава администрации поселка Мелехово Роман Когут и глава МО «Поселок Мелехово» Сергей Сутягин, почти 200 жителей поселка бурно негодовали по поводу планов устройства станции сортировки ТБО. А вот представителей мусоровывозящей компании там почему-то не было, поэтому многих ответов по существу так и не последовало.

Учитывая резко негативную реакцию мелеховцев, глава райадминистрации Вячеслав Скороходов принял решение указанный земельный участок под указанный объект не выделять. Очевидно, что «плыть против течения» и подрывать свой авторитет никто из власть предержащих не желает.

До этого попытки устроить подобный объект для нужд Коврова и Ковровского района с почти 180-тысячным населением делались уже не раз. Впервые мусоросортировочную станцию ковровская мэрия ещё при главе Викторе Каурове попыталась разместить на северной окраине города в районе улицы Ново-Белинского. Однако живущие в северном микрорайоне «Текстильщик» ковровчане столь дружно выступили против таких планов, что чиновникам пришлось отступить.

Во второй раз о возможности устройства станции сортировки ТБО в районе улицы Социалистической близ старого кладбища между линией железной дороги Ковров-Муром и микрорайоном имени Чкалова говорили уже при нынешнем ковровском мэре Анатолии Зотове. Но и там возможность появления такого объекта никого не обрадовала, поэтому и из этой затеи в итоге ничего не вышло.

И вот теперь «сдулся» мелеховский вариант. А между тем, с начала будущего года ТБО должны вывозиться на специальные полигоны лишь после того, как собранный мусор пройдет через станцию сортировки. Если своей станции сортировки в Коврове и районе не появится, то уже с 1 января 2018-го тариф на вывоз ТБО для ковровчан может вырасти в 3 раза, так как теоретически мусор придется возить на ближайшую мусоросортировочную станцию во Владимир, и лишь оттуда назад на Марьинский полигон.

Население фактически станет оплачивать дополнительные транспортные издержки, включенные в тариф. Подобный вариант напоминает театр абсурда, но альтернативы ему пока нет. И вряд ли найдется в Коврове и Ковровском районе точка на карте, где создание станции сортировки ТБО одобрят местные жители. А, значит, за роскошь не иметь «своего» мусорного объекта придется платить.

Фото: https://g.zbp.ru/ae/62/b48ff4.i8qxh9.5str.p0.go.jpg