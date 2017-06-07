ВТБ расширяет возможности торгового финансирования с Китаем

Банк ВТБ разработал и внедрил новый продукт, который расширяет возможности торгового финансирования с Китаем.

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По поручению клиентов ВТБ открывает аккредитивы для расчетов по импортным операциям с китайскими контрагентами.

Дисконтирование таких аккредитивов осуществляется в филиале банка в Шанхае , что позволяет использовать преимущества присутствия ВТБ на китайском рынке, а также оптимизирует реализацию импортных закупок. Финансирование и расчеты полностью осуществляются внутри группы ВТБ, что существенно ускоряет реализацию сделок и проведение платежей.

Новый продукт может быть также интересен финансовым учреждениям, клиенты которых сотрудничают с китайскими партнерами.

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев отметил: «Широкая международная сеть группы ВТБ и лидирующие позиции в финансировании торговли в Азии позволяют предоставлять нашим клиентам лучшие финансовые решения и большую защиту при осуществлении расчетов по торговым контрактам».

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