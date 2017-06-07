Светлана Орлова о Елене Мазанько: «Она что, бандитка какая?»

Губернатор призывает не торопиться и дождаться решения суда

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Сегодня после торжественного собрания в здании областной администрации, посвященном Дню социального работника, губернатор Светлана Орлова прокомментировала задержание своего заместителя Елены Мазанько. Она подтвердила, что остаётся при своем мнении.

– Я не верю и остаюсь при своём мнении: человек виновен, если это говорит суд, поэтому надо дождаться решения, надо дождаться, что скажет следствие, – заметила она.

Глава региона недоумевала по поводу того, как проходило задержание. «Губернатор находится на Санкт-Петербургском форуме, [силовики проводят – авт.] взлом двери [Мазанько – авт]. Она что бандитка какая? Или самая такая, с которой надо было вести действия? То есть здесь вопросов много», – сказала Орлова.

Произошедшему она придаёт политическую окраску, уверенная, что есть силы, нацеленные подорвать её репутацию.

– Повторяю: никто меня не остановит в наведении порядка в области. Есть задачи, которые выполняет губернатор области. Как его скомпрометировать? Надо скомпрометировать её команду, – считает губернатор.

Фото и видео – МИР-ТВ

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