В области реализуется проект «Дворы для детворы»

По его инициативе в регионе этим летом будут установлены 13 новых игровых и спортивных площадок.

Организация досуга детей и молодежи в летний период – одно из важнейших направлений работы депутата Государственной Думы РФ Григория Аникеева. По его инициативе с 2003 года во Владимирской области реализуется долгосрочный масштабный проект «Дворы для детворы». В его рамках оказывается поддержка детским садам, школам, учреждениям дополнительного образования. Каждое лето в городах и населенных пунктах региона устанавливаются детские игровые и спортивные площадки. За время реализации проекта таких современных комплексов во Владимирской области появилось более восьмидесяти.

– Будущее страны напрямую зависит от тех вложений, которые мы – семья, школа, общество, государство – сегодня сделаем в подрастающее поколение, – считает депутат Госдумы, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. – Уже много лет мы системно работаем над созданием благоприятных условий для развития детей и молодежи, устанавливаем спортивные и детские площадки в городах и населенных пунктах Владимирской области. Дети должны иметь возможность заниматься спортом, играть в подвижные игры, а двор должен быть уютным местом семейного досуга.

На радость детворе

Работа по установке детских игровых и спортивных площадок будет продолжена и в этом году. В летний период в регионе-33 в рамках программы Григория Аникеева откроется 13 современных ярких комплексов. Они появятся во дворах жилых домов и на пришкольных территориях. Так, например, спортивная площадка, укомплектованная всем необходимым для игры в баскетбол, волейбол и футбол, появится на территории школы в городе Костерево Петушинского района. Современное оборудование позволит проводить уроки физкультуры более интересно, а во время каникул школьники смогут приходить сюда, чтобы посостязаться в командных видах спорта.

Новые площадки открываются и в загородных лагерях. В частности, в этом году в рамках проекта «Дворы для детворы» запланирована установка площадки в лагере «Дубки» в Кольчугинском районе. Таким образом, благодаря проекту, еще для сотен детей Владимирской области будут созданы условия, чтобы они больше времени проводили на свежем воздухе, росли активными и здоровыми.

Мы смотрим доброе кино

На время летних каникул по инициативе депутата Госдумы Григория Аникеева для детей разработана целая система мероприятий: это и проведение различных конкурсов и фестивалей, и организация кинопоказов со специальным репертуаром для ребят. Воспитанники школьных лагерей с удовольствием приходят в единственный в России бесплатный кинотеатр на Добросельской, 2г, где практически каждый день для них на большом экране демонстрируют познавательные фильмы и интересные мультфильмы.

Новый летний сезон открылся кинопоказом современного мультфильма «Никита Кожемяка». Посмотреть его пришли учащиеся сразу нескольких школ города Владимира. Ребята признаются: поход в кино – одно из любимейших мероприятий в школьном лагере.

– Всегда интересно узнать, какой фильм или мультфильм мы будем смотреть, – говорит первоклассник школы № 5 Егор Подвойский. – Здесь все сеансы очень хорошие. Фильмы учат дружбе, добру, уважению к старшим.

Учитель начальных классов школы № 5 Елена Никулина – частый гость в общественной организации «Милосердие и порядок». Ее ученики постоянно принимают здесь участие в различных мероприятиях. На праздник, посвященный Дню защиты детей, ребята пришли с особым настроением.

– Очень важно правильно организовать детский досуг во время летних каникул, – говорит Елена Никулина. – За учебный год ребята устают. Наша задача -не только помочь им отдохнуть и набраться сил, но и максимально разнообразить их летний отдых. Мы очень рады, что у нас есть возможность посещать этот кинотеатр и смотреть умные фильмы и мультфильмы. Репертуар здесь подбирается специально для детей, после просмотра мы обсуждаем увиденное. И я замечаю, что ребята выносят из просмотра очень много хорошего, доброго, светлого. Это очень важно.

По окончании киносеанса ребята получили в подарок воздушные шары. И еще долго обсуждали подвиги Никиты Кожемяки, которые увидели на большом экране.

– Мне очень понравился мультфильм, он добрый, яркий и интересный, – поделилась своими впечатлениями Ульяна Корнеева из школы № 38. – Думаю, что за время школьного летнего лагеря мы придем в бесплатный кинотеатр не один раз. Ведь здесь очень интересно и весело.

Вместе учиться, вместе отдыхать

Первоклассники школы №1 совсем недавно принимали участие в конкурсе «Мы пишем историю вместе», который проходит в рамках программы депутата Госдумы Григория А никеева «Гордись страной, расти патриотом!». Ребята стали лучшими в номинации «Открытка». Впереди у них – много новых конкурсов и мероприятий.

– Здесь для детей реализуются замечательные программы, – говорит учитель начальных классов школы №1 Светлана Набродова. – Темы, которые затрагиваются в них, очень актуальны в настоящее время. Это и любовь к Родине, и экологические проблемы, и отношения в семье. Замечательно, что все мероприятия проходят на бесплатной основе. А это значит, что каждый ребенок может принять в них непосредственное участие.

Согласна с коллегой и учитель начальных классов школы № 38 Жанна Прыткова.

– Мы очень рады, что нам, педагогам, оказывается такая поддержка в вопросе организации детского досуга во время летних школьных каникул, – говорит она. – И мы благодарны Григорию Викторовичу Аникееву за то, что он дает нашим детям возможность развиваться. Участвуя в конкурсах и посещая кинотеатр, дети не только интересно проводят свое свободное время, но и получают новые знания.