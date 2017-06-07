Владимирские селяне ропщут на небесную канцелярию

Начальник отдела растениеводства областного департамента сельского хозяйства Ольга Самохина сообщила «Призыву», что селяне радуются каждому солнечному дню:

– Настроение плохое – погода подвела. Дожди и холода серьезно испортили картину посевной. Но сейчас погода налаживается и работа спорится.

За минувшую неделю ход работ заметно ускорился: в хозяйствах области овощи и зерновые культуры успели высадить на сотнях гектаров полей.

Пока хуже всего дела обстоят с посадкой овощей – работы проведены на 120 га, это 33% от плана. Картофель посадили на 2,7 тысячах га – 90% от плана.

Завершается сев яровых культур – уже выполнено 91% от плана. К примеру, сельхозорганизации Юрьев-Польского района «Шихобалово», «Небыловский», «Красное заречье» этот вид работ уже закончили.

В сельхозорганизации Меленковского района «Илькино» – горячая пора посадки овощей. В нынешнем году хозяйство больше площадей отвело под свеклу, меньше под морковь. А в организации «Мелагро» Меленковского района картошку хотят высадить на 637 гектарах – лишь бы погода не подкачала.

Как сообщает департамент, сельскохозяйственные организации в полном объеме обеспечены семенным материалом яровых зерновых культур, картофеля, кукурузы. 88% семян – кондиционные.

Фото: http://kuchki.pnz.pnzreg.ru/files/kuchki_ pnz_pnzreg_ru/posevnaya1.jpg