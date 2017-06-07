Туалет в Кидекше оказался фантомом

«С туалетной темы съехать не удастся», – признал директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев во время общения с журналистами. Речь зашла о манипуляциях с сарайчиком на 2 туалетные кабинки в Кидекше.

Там возле памятника, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – Борисоглебской церкви 1152 года сначала появилась отсыпанная песком площадка, а потом прибыло и само сооружение: невзрачный модуль, радикально диссонирующий с окружающим пространством.

В Госинспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области туалетное сооружение в Кидекше изучили оперативно. Вывод архитектурного надзора был очевиден: лицо, установившее сооружение, нарушило требования регламентов охранной зоны памятника федерального значения. И сарайчик также оперативно съехал в неизвестном направлении.

Руководитель музея сначала попытался перевести манипуляции с отхожим местом в шутку: «Он не появился. Его просто привезли и выгрузили. Это был фантом», – сказал он. Однако потом расхвалил сооружение по полной программе за мобильность, автономность (требует только электричество для эксплуатации), наличие кабины для маломобильных групп населения.

На вопрос: «Куда ставить-то?» у Конышева тоже есть ответ:

– Он будет ровно там, где район, инспекция пальцем покажет, – пояснил он и обнажил остроту деликатной проблемы в Кидекше. – Здесь проходит 20 тысяч человек, в основном летом, в сжатые сроки. Счастливые туристы приезжают посмотреть на первое белокаменное здание домонгольского периода восточной Руси. Красота неописанная, но тут-то их подстерегают разные неожиданности. Они знакомятся с ними и потом мы их всем автобусом отмываем от этих неожиданностей. Ну, стыдно, просто стыдно.

Гендиректор не скрывает, что «туалетную тему» он намерен педалировать. Пока ему пальцев одной руки хватает, чтобы пересчитать музейные удобства. Надеется, что понадобятся обе руки к концу нынешнего года, который, кстати, проходит как юбилейный год Золотого кольца.

В ближайшие месяцы ВСМЗ обретет еще один сервис. Возможно, уже осенью будет запущена автоматизированная билетная система. Удовольствие дорогостоящее, поскольку аппарат оснащается современным программным обеспечением, отправляющим в Минкульт данные о покупке каждого билета.

На стадии проработки и введение единого билета с дисконтом, дающего возможность посещать все объекты музея. Директор также обдумывает и выпуск билета выходного дня по Суздалю (на 4 объекта). Пока в режиме эксперимента. Для детей вход останется бесплатным.

А в самом скором времени музейные композиции дополнят табличками на китайском языке. Игорь Конышев, выбранный не так давно председателем Совета крупной туристической ассоциации «Мир без границ», уверен, что ставка на Поднебесную сейчас самая актуальная. Поток туристов из Китая растет, констатировал он, причем, если 10 лет назад это были в основном группы, то сейчас приезжают «индивидуалы».

– Если вы бывали в Суздале на буднях, то заметили, что там нет туристов. Кроме морозостойких китайских. А китайцы любят эту специфику, и даже если холодно, то им не так морозно в силу того, что в Суздале есть определенная специфика, а китайцы любят эту специфику, потому что самый крепкий китайский напиток из этой категории составляет 57 градусов. Поэтому они достойно оценивают те предложения, которые формирует Суздаль. А нам важно, чтобы им понравилось, и они об этом рассказали друзьям-соседям, – делился стратегическим планами расширения туристического потока из КНР главный музейщик области.

Он верит, что доля туризма в региональном валовом продукте может подрасти, в том числе благодаря китайским трудящимся, которые стали жить лучше, острее чувствовать специфику и больше путешествовать по миру.

Фото: City.bravica.mobi