Страх перед работодателем заставил заплатить за коммуналку

Исполнительное производство на должницу, проживающую в одном из поселком Юрьев-Польского района, было заведено еще в марте текущего года. Судебным приставам удалось не только получить доступ к расчетным счетам женщины, но и установить ее официальное место работы. В ходе проверки выяснилось, что должница, на протяжении длительного времени не платившая за коммунальные услуги, ежемесячно получала заплату в сто тысяч рублей.

Постановлением судебного пристава-исполнителя на расчетные счета гражданки были выставлены ограничения. Банк сообщил ей об этом посредством смс-сообщения. В конце мая должница сама пришла на прием к судебному приставу, чтобы установить причину списания денег со своих расчетных счетов.

Гражданке сообщили, что для взыскания задолженности исполнительный лист будет направлен по месту ее работы. Женщина попросила не отправлять на работу информацию о долге, потому что ее руководство крайне негативно относится к подобным вещам, и пообещала, что долг будет выплачен ей в полном объеме в тот же день. Спустя пару часов она принесла в отдел судебных приставов квитанцию об оплате всей суммы, а также оплатила исполнительский сбор в размере 20 тыс. рублей за несвоевременность исполнения решения суда.

Фото: https://oren.ru/wp-content/uploads/2016/02/1.jpg