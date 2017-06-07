Ковровских спортсменов потеснят дети Донбасса и Сирии?

Ковровская мэрия увеличила срок безвозмездного пользования, на который муниципальный детский оздоровительный лагерь «Дружба» передается всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Если первоначально речь шла о трёх годах, то теперь уже фигурирует срок 10 лет. Передача «Дружбы», находящейся в Ковровском районе неподалеку от деревни Сенинские Дворики, «Боевому братству» вызвала неоднозначную реакцию у ковровчан. Этот лагерь традиционно являлся местом отдыха и тренировок юных спортсменов из города оружейников.

Представители «Боевого братства» и ковровские чиновники неоднократно заверяли, что спортсмены по-прежнему смогут тренироваться в «Дружбе» и впредь. Однако на минувшей неделе на заседании комитета Ковровского горсовета по местному самоуправлению была озвучена другая информация. При планируемых сменах по 250-300 человек каждая по 150 мест предполагается предоставлять детям со всей Владимирской области, а остальные – ребятам из других регионов страны и даже из Донбасса и Сирии.

Говорилось, что в «Дружбе» станут отдыхать члены молодежного крыла «Боевого братства», члены «Юнармии» и дети погибших офицеров. Председатель владимирского областного отделения «Боевого братства» Валерий Малышев сообщил ковровским депутатам о том, что его организация планирует сделать «Дружбу» круглогодичным лагерем. И дети смогут «приезжать и заниматься патриотизмом» не только летом, но и в каникулы осенью и зимой.

Для этого, сообщил Малышев, необходимо провести ремонт корпусов, устроить отдельную электроподстанцию и обеспечить безопасность объекта. А вот сколько мест останется для школьников-спортсменов из Коврова – остается только догадываться.

Фото: http://ic.pics.livejournal.com/blogbaster/ 69251552/416350/416350_original.jpg