31 мая 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение Муниципального унитарного предприятия города Владимира «Комбинат питания «Сунгирь» о включении информации в отношении ООО «ВладФуд» в реестр недобросовестных поставщиков.

Из пояснений заказчика следует, что 10.05.2017 ООО «ВладФуд» был подписан проект контракта, а также предоставлено обеспечение исполнения контракта (копия п/п от 10.05.2017 № 1226). Однако по состоянию на 14.05.2017-16.05.2017 денежные средства на расчетный счет заказчика не поступили.

16.05.2017 Заказчиком был размещен протокол отказа от заключения контракта № 0328300032817000247-2.

В ходе рассмотрения материалов, имеющихся в деле, Комиссия Владимирского УФАС России установила, что ООО «ВладФуд» не может считаться уклонившимся от заключения контракта, поскольку непоступление денежных средств на счет заказчика, в установленные законодательством сроки, произошло по причине указания в платежном поручении неверных реквизитов для перечисления.

Таким образом Комиссия Владимирского УФАС России решила отказать в удовлетворении обращения о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.