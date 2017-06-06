Елена Мазанько будет сидеть дома до 1 августа

По версии следствия, Елена Мазанько получала взятки в крупном и особо крупном размерах от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели в 2014-2015 годах. Известно, что показания против Мазанько дали кемеровские бизнесмены Елена Осипова и Иван Лянге. Компания “ТСК Активстройинвест”, организованная с их участием, в 2014 году получила выгодный контракт на 28,6 млн рублей.

По мнению следствия, обвиняемую необходимо было поместить в СИЗО.

Однако в ходе судебных прений с позицией СКР не согласился прокурор Александр Вышкин. По его мнению, так как следователями были изъяты все необходимые документы, в том числе конкурсная документация, Мазанько не может помешать дальнейшему расследованию дела. Более того, обвинение в получении взяток не доказано, а сама высокопоставленная чиновница имеет серьезные проблемы со здоровьем.

«В соответствии с представленными в суд материалами, медицинской картой, у Мазанько имеется серьезное заболевание — рак. Это препятствует содержанию под стражей, ей требуется постоянное наблюдение, что не может быть обеспечено в изоляторе», — цитирует прокурора Радио Business FM.

Также по версии надзорного ведомства, домашний арест не будет создавать каких-либо дополнительных сложностей для следствия, т.к. чиновница расположится в своей московской квартире. Именно там оказалась прописана Мазанько.

Кроме того, как сообщают наши коллеги с «Зебра-ТВ», прокуратура полагает, что деньги, полученные владимирским вице-губернатором, не были взяткой, а являлись «благодарностью» за заключение контракта.

«Мазанько способствовала победе фирм во время тендера, но денег не вымогала. Деньги были переданы в качестве благодарности. И она от них не отказалась» – цитирует Александра Вышкина «Зебра-ТВ».

Известно, что сама Елена Мазанько вину не признала.

Как бы там ни было, на ближайшие два месяца чиновнице запрещено общаться с представителями СМИ, покидать квартирное помещение без разрешения следователя, использовать телефон и интернет.

Напомним, Елена Мазанько занимает должность заместителя губернатора Владимирской области по имущественным и земельным отношениям с июля 2013 года. Она контролирует работу департамента имущественных и земельных отношений, финансового управления и управления по социально-хозяйственному обеспечению региона. До приезда во Владимирскую область Мазанько работала директором департамента имущественных отношений Министерства экономического развития РФ, а до этого – на различных должностях в Кемеровской области.