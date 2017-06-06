Инспекторы ГИБДД проверят автобусы под видом пассажиров

В рамках профилактической операции, которая продлится до 14 июня, сотрудники ДПС проверят соблюдение правил дорожного движения водителями автобусов.

ДТП с участием автобусов меньше не становится, отмечают в пресс-службе регионального УМВД и приводят неутешительную статистику. С начала года произошло более 40 таких аварий, в которых 5 человек погибли и 65 человек получили травмы различной степени тяжести. Из них 17 ДТП было совершено по вине водителей автобусов.

Увеличение количества ДТП с участием автобусов регистрируется в областном центре, Александровском, Ковровском, Камешковском и Меленковском районах

Основные причины аварий — превышение скорости, нарушение правил проезда пешеходного перехода, падение пассажира в салоне, неправильный выбор дистанции и техническая неисправность.

В рамках операции будут организованы проверки автотранспортных предприятий и частных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров.

Для проверки общественного транспорта, работающего на городских и районных маршрутах, будут использованы различные формы контроля. Так, автоинспекторы под видом обычных пассажиров будут ездить в автобусах и маршрутках, чтобы по пути следования фиксировать все нарушения ПДД, допущенные водителями.

Особое внимание будет обращено на перевозку детей.

Фото: http://cherkesskportal.ru/content/novosti/v-cherkesske-proveryat-avtobusi~47822