Табор уходит во мрак

Как сообщила пресс-служба филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Владимирэнерго», вчера энергетики провели акцию по отключению электроснабжения цыганского квартала в селе Сновицы Суздальского района Владимирской области.

Операция по отключению пользователей прошла под руководством заместителя директора по безопасности Сергея Тимофеева и исполняющего обязанности заместителя директора по реализации и развитию услуг «Владимирэнерго» Сергея Совкова.

Потребители были уличены в самовольном подключении к линии электропередачи путем наброса проводов. В ходе акции было отключено 7 точек учета электроэнергии (19 домов), составлены акты бездоговорного потребления электроэнергии в объёме 385 тыс. кВтч на сумму 1,3 млн рублей, которые будут переданы в правоохранительные органы для привлечения к административной ответственности.

«Владимирэнерго» напоминает, что суммы штрафов за незаконное потребление электроэнергии для граждан составляет до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – до 80 тысяч рублей, для юридических лиц – до 200 тысяч рублей. В ряде случаев за хищение электроэнергии предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, на федеральном уровне поднимается вопрос о дальнейшем ужесточении наказания за кражу электроэнергии.

Столь жесткие меры в отношении нарушителей необходимы, так как хищения электроэнергии не только наносят финансовый ущерб сетевой компании, но и провоцируют сбои в электроснабжении, становятся причиной перепадов напряжения в сети. В результате из строя может выйти бытовая техника, причем не только у правонарушителей, но и у их соседей. Противоправные действия также могут привести к электротравме окружающих и пожарам.

В филиале «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» призывают всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00 (звонок анонимный и бесплатный).