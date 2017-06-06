Елена Мазанько появилась на суде в красном халате и закрывала лицо капюшоном

Около часа назад вице-губернатор региона-33 была доставлена в Басманный суд Москвы, где впервые предстала перед журналистами после задержания. На фото, которое «Призыву» предоставили коллеги с телеканала «Мир-ТВ», видно, как Мазанько заходит в зал судебных заседаний.

На женщине одета спортивная красная кофта, поверх которой накинут цветастый алый халат с капюшоном. Поднять голову по понятным причинам некогда всесильная Мазанько перед телекамерами не решилась.

Ожидается, что суд примет решение до полудня. «Призыв» будет следить за развитием событий.

Напомним, Елена Мазанько была задержана и этапирована в Москву. Управлением СК России в отношении неё возбуждено уголовное дело по фактам получения взяток в крупном и особо крупном размерах в общей сумме не менее трех миллионов рублей (п. «в» ч.5, ч.6 ст.290 УК РФ). По мнению экспертов, Елене Мазанько может грозить до 15 лет лишения свободы.

Сразу же после задержания своего зама ситуацию прокомментировала губернатор области Светлана Орлова. В интервью радиостанции «Говорит Москва» она сообщила:

«Это провокация. В этой провокации могли быть задействованы и силовики – мы это все знаем. Когда губернатор находится на форуме в Петербурге, когда летит в самолете, и в десять часов вдруг следователь из центрального управления Следственного комитета (звонит – Прим. «ГМ») … А что, у наших следователей кишка тонка, или что? Ее обвиняют во взятке 2014 года, а в 14-м году, где они были?», – сказала она.