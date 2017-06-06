Вязниковские фермеры набирают вес

Всего там сейчас осуществляют деятельность 5 сельхозпредприятий и 24 крестьянско-фермерских хозяйства. По итогам 2016 года на долю последних пришлось 27 % произведенного в районе молока и 15 % мяса. По сравнению с данными 2015-го доля КФХ по молоку возросла почти 14 %, а по мясу – более чем в 2 раза.

В минувшем году вязниковские фермеры вовлекли в сельскохозяйственный оборот 1792 гектара земли, которая в предыдущие годы по большей части не использовалась и пустовала. Показательно, что в 2015 году КФХ хозяйствовали лишь на 1279 га.

Таким образом, размеры освоенных ими земельных угодий только за один год возросли на 40%. По всей видимости, тенденция роста доли вязниковских КФХ в сельхозпроизводстве района сохранится и в нынешнем году.

Фото: http://enviropms.co.uk/wp-content/uploads/ 2016/10/15427762_l-1200×800.jpg