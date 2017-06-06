Пожарные готовят рукава к мундиалю

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, данное мероприятие было проведено в рамках подготовки к Кубку конфедераций – 2017 и Чемпионату Мира по футболу – 2018, которые пройдут в нашей стране.

По легенде пожар произошёл днём в камере хранения, расположенной на цокольном этаже. Огонь охватил мебель, одежду и отделочные материалы. На момент прибытия 1-го подразделения, площадь пожара уже составляла более 100 квадратных метров.

На учениях были задействованы личный состав и техника Владимирского пожарно – спасательного гарнизона первого отряда ФПС по Владимирской области, а также пожарный поезд.

Прибывшими подразделениями отряда были приняты меры по локализации и ликвидации очага пожара. Персонал и посетители вокзала были эвакуированы.

«Слаженные и отточенные действия огнеборцев позволили в кратчайшие сроки выполнить поставленные перед ними задачи по организации и тушению уловного пожара. Время локализации условного пожара составило 15 минут. А время ликвидации – 20 минут (после прибытия)», – рассказали в чрезвычайном ведомстве.

По завершении учений состоялся их детальный разбор. Все поставленные цели были достигнуты, с вводной по тушению условного пожара личный состав 1 – го отряда ФПС по Владимирской области успешно справился.

Фото: http://33.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/5396099/