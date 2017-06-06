В «Усадьбе двух генералов» впервые отметили Троицын день

Даже с утра на Троицу в селе Павловском Ковровского района шел сильный дождь с градом, дул холодный ветер, сплошной стеной нависали низкие тучи. И все-таки несколько сотен человек не испугались совсем не летней погоды и приехали на праздник в старинное русское село. И не пожалели.

Троицу в музее «Усадьба двух генералов» праздновали впервые в новой истории России. Можно сказать, что это произошло, спустя столетия. В XVIII-XIX веках там находилась усадьба героя штурма Измаила генерал-лейтенанта Андрея Леванидова, а потом его наследника героя Бородина генерал-майора Василия Юкичева.

В ноябре 2016-го в селе был открыт музей, в состав которого входит построенный в XIX веке флигель прежней генеральской усадьбы и обширный парк из липовых, еловых и сосновых аллей. Обустройство парковой зоны началось лишь осенью прошлого года, а нынешней весной из-за аномально холодной и дождливой погоды удалось сделать менее запланированного.

Так, если крытую эстраду к Троицыну дню построить, в основном, успели, то благоустроить прилегающую территорию не получилось – техника оказалась не в состоянии въехать на раскисшую от непрерывных дождей почву. К тому же колеса тракторов и автомобилей могли изуродовать парковые лужайки, проделав там глубокую колею. Поэтому работы отложили до теплых погожих дней.

Что было на Троицу? На новой сцене и рядом с ней двухчасовой концерт отлично отработал известный владимирский ансамбль народной музыки «Вишенка»: его артисты в традиционных русских нарядах не только выступали на сцене, но и «шли в народ», вовлекая в танцы и веселье зрителей.

Гости повязывали цветные ленты на ветки березок и загадывали желанья, одевали венки из лент и березовых веток, стреляли в цель из лука под руководством ребят из «Стародубской дружины», катались на лошадях и с двухуровневой горки, пробовали силы в различных играх, участвовали в беспроигрышной лотерее, посещали музейные экспозиции, осматривали достопримечательности парка (в том числе единственный в России памятник героям штурма турецкой крепости Измаил), угощались в импровизированном кафе между сосен и берез, пели и танцевали, водили хороводы, фотографировались на фоне красивых усадебных видов и с образцами старинного оружия. А группа художников устроила пленэр в усадебном парке, где каждый запечатлел наиболее понравившийся ему уголок.

Даже организаторы не ожидали такой активности потенциальных посетителей, которые, несмотря на хмурое небо, грозившее очередным ливнем, провели в Павловском несколько часов. Среди гостей были главы муниципальных образований, директора предприятий, бизнесмены, работники заводов и труженики села, сотрудники бюджетных учреждений, представители творческих профессий (в том числе редакторы трех газет), студенты и школьники, ветераны и много детей.

И природа, словно покоренная упорством людей, так и не осмелилась испортить им веселый праздник. Хотя дождь пару раз и принимался накрапывать, ни ливня, ни даже сильных осадков не было. А затем потеплело и солнце выглянуло из-за туч.

В «Усадьбе двух генералов» побывали гости из Коврова, различных населенных пунктов Ковровского района, Владимира, Вязников и Камешково, участницы дамского клуба из Савинского района соседней Ивановской области, туристы из Москвы и Нижнего Новгорода. Если бы погода была по-настоящему июньской, то число гостей оказалось куда большим.

Следующий большой праздник в Павловском состоится 19 августа – на Яблочный Спас и будет именоваться «Павловские Спасовки».