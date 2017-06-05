Сбившего велосипедистку водителя помогли найти свидетели

В минувшую субботу в 23 часа вечера в поселке Великодворский Гусь-Хрустального района 27-летний водитель «Хёндай-Акцент» сбил свою сверстницу, ехавшую по обочине во встречном направлении.

Водитель с места ДТП скрылся. Но нашлись свидетели произошедшего, и они помогли инспекторам дорожно-патрульной службы обнаружить виновника аварии. По предварительным данным, водитель был в нетрезвом состоянии.

В результате ДТП девушка госпитализирована. Врачи скорой помощи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом левого плеча.

Как стало известно «Призыву», водитель иномарки работает в структуре МЧС. Бесспорно, от ДТП никто не застрахован, но садиться за руль под мухой и уезжать с места аварии – это для людей в погонах чересчур.