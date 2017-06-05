Свергнутый Иван Грозный во Владимирскую область не вернётся

Многострадальный, – по другому теперь и не скажешь о памятнике Ивану Грозному скульптора Василия Селиванова. Проект по его установке в Александрове стал самым скандальным начинанием администрации Александровского района. И у этой истории по-прежнему открытый финал.

Напомним, после неоднократного переноса сроков его установки монумент таки водрузили на специально возведенный постамент 26 апреля нынешнего года. Однако простоял он там около часа. После чего подъемный кран сковырнул новоустановленного Грозного, погрузил в КамАЗ и отвёз его на местную автобазу.

Там-то и нашёл его скульптор.

– Он лежал в грязи, брошенный, – рассказал он «Призыву», – я не привык, чтобы к моим произведениям относились подобным образом.

Более того, фонд «Русский Витязь», который теперь владеет данным памятником, после свержения государя с пьедестала обратился в прокуратуру и другие компетентные органы, чтобы узнать, куда его дели? Пропажа, правда, вскоре и нашлась…

Василий Николаевич не скрывал недоумения и раздражения: его скульптуры с благодарностью принимают власти других российских городов. Более того, открытие работ становится культурным событием регионального значения. К примеру, так было при открытии памятника Римскому-Корсакову в Тихвине, князю Святославу в Серпухове. А в Александрове – сплошной конфуз.

По его словам, о том, что Ивана Грозного сорвут с пьедестала, ему никто не сказал.

– Со мной никто не связывался: ни руководство области, ни администрация района. А ведь под памятник мы сделали специальный пьедестал. Из сорока блоков, в стиле XVI века, он абсолютно гармонирует с памятником. Но теперь только он и остался. Мне сказали, что установка памятника возможна только после того, как будет проведено благоустройство близлежащей территории, – рассказал он, – но это просто отговорка. В других городах порядок установки был иным: мы делали постамент, на него водружали монумент, и потом шло своим чередом благоустройство: разбивали клумбы, делали дорожки, – заметил он.

Василий Николаевич утверждает, что у него на руках 26 апреля в момент установки памятника были все необходимые документы. Скульптор признался, что и сейчас примет предложение вернуть Ивана Грозного в Александров. Ведь и постамент-то под него готов. Сделан на совесть. «Только взрывать», – высказался о невозможности его переноса автор.

Однако пока сама скульптура остается в Долгопрудном. Более того, как утверждает Василий Николаевич, есть и предложения от других городов, готовых принять этот «царский подарок». Среди них, и Москва-Лубянская площадь.

Но в администрации Александровского района сегодня сильно сомневаются, что Иван Грозный Василия Селиванова будет стоять на местной набережной. Здесь говорят о том, что скульптор памятник установил самовольно!

– Глава администрации Игорь Алексеевич Першин был на совещании у губернатора, когда ему сообщили об установке памятника, – рассказала «Призыву» Елена Шульга, заместитель главы района. – Он попросил меня выехать на место. С коллегами приехали на набережную и увидели, что монумент уже закреплён.

– Однако Василий Николаевич утверждает, что у него были документы на установку…

– Никакие документы на сей счёт не издавались, это было самовольное действие. И как нам теперь принимать памятник обратно? История получилась некрасивая.

Елена Викторовна говорит, что администрации от своих планов по установке памятника Ивана Грозному в Александрове не отказалась. Однако каким он будет, решит конкурсная комиссия при активном участии общественности. Администрация готовится объявить новый конкурс. Есть уже и желающие принять в нём участие, и инвесторы, заметила наш собеседник. Так что вполне вероятно, что в следующем году призрак Ивана Грозного перестанет быть неприкаянным и без угла – новая скульптура встанет на набережной. Её реконструкция также должна быть завершена в будущем году.

Фото: http://gazetanga.ru/pamyatnik-ivanu-groznomu-v-aleksandrove-prostoyal-rovno-chas/