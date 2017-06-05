Владимирцы разгромили «Домодедово»

В минувшее воскресенье на стадионе в Гончарах матчем футболистов владимирского «Торпедо» с командой футбольного клуба «Домодедово» завершился сезон Фонбет-первенства России 2016-2017 годов среди команд группы «Запад» Профессиональной футбольной лиги.

Эта встреча носила принципиальный характер в борьбе за 7-е место. Перед началом игры гости опережали торпедовцев на два очка, и им важно было не проиграть.

Хозяева вышли на игру с настроем на победу, что было заметно уже по первым минутам матча. Опасные проходы по левому флангу торпедовцев Дмитрия Лобанова и Ильи Зинина завершались навесами в штрафную площадку, но к взятию ворот не привели.

Коварный удар в «девятку» Дмитрия Лобанова на 15-й минуте также оказался неточным.

Однако именно этот полузащитник «Торпедо» стал на 28-й минуте соавтором первого гола в ворота гостей. Его прострельную передачу с левого фланга ударом с лету завершил набегавший в штрафную площадку Максим Сасс. Этот гол стал для него первым в составе «Торпедо». Спустя несколько минут он мог отличиться еще раз, но надёжен был вратарь ФК «Домодедово».

К сожалению, забитый мяч едва не сослужил злую шутку с торпедовцами. Оборона хозяев почему-то «расслабилась» и стала позволять гостям чувствовать себя хозяевами в торпедовской штрафной площадке. Лишь великолепная игра вратаря «Торпедо» Вячеслава Граба спасла хозяев от неприятностей. Зрители на трибунах заволновались.

Однако вскоре после перерыва Сергей Волосян хорошо навесил мяч в штрафную площадку с углового, и капитан нашей команды Иван Каратыгин головой отправил мяч в угол ворот. Счет стал 2:0 в пользу торпедовцев, и у их болельщиков немного отлегло от сердца.

На 60-й минуте в штрафной гостей сбили Александра Заикина, и костромской арбитр Максим Чембулатов уверенно указал на «точку». Пенальти спокойно реализовал Илья Зинин.

А итог матчу подвел Андрей Маматюк, точным ударом завершивший свой единоличный рейд по центру поля. До этого у него было ещё несколько не использованных моментов.

Победа со счетом 4:0 стала хорошим завершением сезона и позволила футболистам «Торпедо» занять седьмое место в турнирной таблице группы «Запад». Результаты выступления команды в сезоне таковы: 9 побед, 8 ничьих, 9 поражений, соотношение забитых и пропущенных мячей – 30:31.