Владимирцы могут написать президенту в «Одноклассниках»

Глава государства ответит на вопросы россиян уже в пятнадцатый раз. Прямая трансляция будет стартовать в 12.00 на телеканалах Первый, “Россия 1”, “Россия 24”, а также на радиостанциях “Маяк”, “Вести FM” и “Радио России”. Задать свой вопрос президенту можно по телефону 8-800-200-40-40, отправив смс или ммс-сообщение на короткий номер 0-40-40, посетив сайт “москва-путину.рф” или же загрузив специальное мобильное приложение.

Обращения также принимаются от пользователей соцсетей “ВКонтакте” и “Одноклассники”. В этот раз пользователи социальных сетей в группах “Прямая линия с Владимиром Путиным” могут не просто отослать текстовое сообщение, но и записать видеоролик.

Вопросы принимаются со вчерашнего дня вплоть до окончания “Прямой линии”. За первые неполные два дня количество обращений от россиян превысило 100 тысяч.

Параллельно организаторы публикуют на сайте самые популярные вопросы президенту. Россиян по традиции волнуют вопросы жилищно-коммунального хозяйства, пенсионного обеспечения и борьбы с коррупцией. В преддверии сезона отпусков многие жалуются на дороговизну авиабилетов и сетуют, что отдохнуть в Европе дешевле, чем на Байкале.

Как всегда не обойдется без личных вопросов. Президента уже спросили о любимом предмете в школе и любимой рок-группе. А болельщики поинтересовались у главы государства, как, на его взгляд, выступит сборная России на грядущем чемпионате мира по футболу.

Фото: http://mediad.publicbroadcasting.net/