Владимирские прокуроры заглянули в тюремные кастрюли

Надзорное ведомство отправилось в тюрьму Т-1 УФСИН России по Владимирской области, расположенную в Покрове. Это единственное в нашей стране учреждение, где отбывают наказание осужденные, больные туберкулезом.

Заместитель прокурора области Анатолий Дрок, старший помощник прокурора области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Андрей Каюшкин, и исполняющий обязанности Владимирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Владимир Мельник проинспектировали режимные корпусы, сизо, медицинскую часть, столовую и банно-прачечный корпус. В ходе мероприятия Анатолий Дрок поговорил с осужденными и получил объяснения должностных лиц уголовно-исполнительной системы наказания.

По результатам проверки были выявлены нарушения закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии, пожарной безопасности, обеспечении прав осужденных на получение медицинской помощи и надлежащие материально-бытовые условия проживания. По итогам подготовлено представление начальнику УФСИН России по Владимирской области.