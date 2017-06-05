Владимирцы отметят день рождения Пушкина

Завтра, в день рождения поэта, в 10 часов утра в парке “Дружба” начнется праздник “Что за прелесть эти сказки”. Гости примут участие в радио-чтении сказок Пушинка, детских забавах, выставке рисунков. Все желающие также смогут прочесть любимые стихотворения великого поэта.

Народный театр эстрадной песни «Алфавит» Дома культуры села Новое представит литературную страничку «Сказочное лукоморье», а культурно-досуговый комплекс микрорайона Энергетик покажет театрализованное интерактивное представление “В сказку добрую зовем”.

Кроме этого в этот день на территории парка для воспитанников Владимирского психоневрологического интерната будет организован квест по сказкам Пушкина “Там царь Кощей над златом чахнет…”

Праздник продолжится вечером в филармонии. В 18.00 в панорамном зале Владимирский русский оркестр и солисты филармонии Валерия Кириллова, Алла Камилова, Анастасия Мирзоева и Анжелика Иванова представят на суд зрителей лучшие романсы и арии из опер, написанные на стихи великого поэта. В программе концерта прозвучат музыкальные иллюстрации к пушкинской повести «Метель» Георгия Свиридова, а также произведения Чайковского, Рахманинова, Глинки и других композиторов.

Пригласительные билеты можно получить в кассе филармонии. Вход свободный, но количество мест ограничено.