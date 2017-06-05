В храме, построенном потомком Грибоедова, освятили колокола

В Никольском храме села Алачино состоялось освящение новых колоколов. Освящение провел ковровский благочинный, настоятель храма в честь Феодоровской иконы Божией Матери протоиерей Михаил Чернов вместе с настоятелем храма села Алачино протоиереем Алексеем Анфаловым.

Храм в Алачино, закрытый незадолго до начала Великой Отечественной войны, восстанавливается группой энтузиастов на пожертвования. Сейчас его ремонт идет полным ходом. Как сообщил один из активистов возрождения алачинской святыни Николай Макаревич, недавно было обнаружено старинное сельское кладбище, которое, возможно, существовало еще в XVII столетии или даже ранее – еще до Великой Смуты.

Оно находится в стороне от современной сельской застройки. Найденные там белокаменные надгробия в ближайшее время изучат сотрудники районного музея.

Алачино известно с XVI века и в старину принадлежало князьям Друцким и князьям Вяземским. Впервые оно упоминается в письменных источниках в 1543 году. В 2018-м село Алачино отметит свое 475-летие с обновленным храмом.

Возведенная в 1810 году церковь в Алачино уникальна тем, что представляет собой храм-памятник капитану Пермского мушкетерского полка Василию Михайловичу Бабкину, погибшему в 1807-м в сражении русской армии с армией императора французов Наполеона Бонапарта при Прейсиш-Эйлау в Восточной Пруссии (ныне г. Багратионовск в 37 км южнее Калининграда близ границы России с Польшей).

Никольская церковь с элементами готики была построена родным братом павшего в бою офицера Гавриилом Михайловичем Бабкиным, помещиком приходского сельца Высоково и потомком Грибоедовых, близким родственником автора «Горе от ума».