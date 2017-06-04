Водители рейсовых автобусов просят владимирскую мэрию дать «зеленый» свет

Движение на одном из самых оживленных перекрестков областного центра может стать регулируемым. Речь идёт о повороте с муромской трассы на Радужный. Это место пользуется недоброй славой у автолюбителей, многие из которых считают его адским.

Уехать в сторону Радужного – не проблема. Проблема, к примеру, в час-пик повернуть с этой дороги на трассу, ведущую к Судогодскому шоссе областного центра. Аварии здесь случаются нередко, поток достаточно интенсивный со всех сторон. В той же стороне, где и Радужный, находится несколько садоводческих товариществ, а также городское кладбище.

Но если у автолюбителей есть возможность обойти «ацкий» поворот, выбрав объезд по «южке» (а это несколько лишних минут в пути), то у водителей рейсовых автобусов такого преимущества нет. Они, согласно маршруту, следуют из Радужного или от кладбища Улыбышево через всё тот же левый поворот. И иногда могут стоять на нём, ожидая благоприятного момента для проезда, до 10 минут.

Бьются тут и автолюбители, и транспортники. В прошлом году на этом перекрёстке произошла авария с участием автобуса. Представители автотранспортного предприятия, обслуживающего маршруты на данном направлении, неоднократно просили об установке светофора. Тем более, что он здесь, как и пост ГАИ, когда-то был.

Их просьбы, похоже, услышаны. В этом году проблема может быть разрешена. Как рассказал «Призыву» Валерий Прохоров, заместитель начальника Управления госавтодорожного надзора области, запущена процедура согласования установки здесь светофора.

– ГБУ «Владупрадор», обслуживающее эту дорогу, не возражает против установки светофора, – рассказал он. – Но этот перекрёсток входит в границы Владимира, поэтому мы, как только получим официальный ответ от дорожников, обратимся в мэрию. Надеемся, что там к этой проблеме отнесутся с пониманием.

При оптимистичном раскладе, светофор может появиться здесь даже до конца года.