На прием записались, но к врачу не пришли

Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения со ссылкой на данные Медицинского информационно-аналитического центра, за 4 месяца текущего года 35 тысяч пациентов Владимирской области не явились на прием к врачу, записавшись через электронную регистратуру. Для сравнения: за весь 2016 год данный показатель составил 41 тысячу.

Отмечается, что в основном это записи к наиболее востребованным специалистам – неврологам, офтальмологам, кардиологам и т.д.

«В этой связи особую актуальность принимает внедрение Единого портала государственных услуг (ЕПГУ)», – сообщает официальный сайт облздрава. – Функции портала максимально снизят возможность злоупотребления электронной услугой (когда пациент многократно записывается к врачу и не приходит на прием). Кроме того, электронный сервис предусматривает СМС-оповещение пациента о приеме врача.

По вопросам работы ЕПГУ департамент здравоохранения администрации области рекомендует обращаться в службу технической поддержки по тел. 8 (800) 100-70-10. Ознакомиться со всеми возможностями электронного сервиса можно по адресу: https://www.gosuslugi.ru.

Владимирцам напоминают, что записаться на прием к врачу можно и альтернативными способами – при очном или телефонном обращении в регистратуру медицинской организации, или позвонив по телефону «горячей линии» 8 (800) 200-36-33. Операторы «горячей линии» работают ежедневно по будням с 8.30 до 17.00. Записаться на прием к врачу также можно с помощью инфоматов, установленных в медицинских организациях.

В медицинском ведомстве также уточняют, что отсутствие свободных талонов в «Электронной регистратуре региона» для записи пациента не говорит о невозможности попасть на прием к врачу. Вопросы оказания неотложной или плановой медицинской помощи решаются только после опроса пациента медицинскими работниками при обращении в регистратуру очно или по телефону.

Фото: http://iic.vologda-portal.ru/upload/iblock/2bc/registratura_0087.JPG