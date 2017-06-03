На плечах владимирской «королевы красоты» погоны старлея

Сотрудницы исправительных учреждений Владимирской области соревновались за право представить родной регион на V Всероссийского конкурса «Мисс УИС – 2017».

Сотрудницы отделов охраны и безопасности, кинологи, психологи, – в общей сложности 14 самых обаятельный и привлекательных претенденток круто изменили представление о стандартном наборе состязаний в подобных конкурсах.

Три дня ушли на выбор красавицы одного из самых закрытых ведомств, причём, в буквальном смысле этого слова.

В первый день девушек тестировали на знание законодательной базы системы исполнения наказаний. После теории они перешли к практике, которая длилась 2 дня. Красавицы сдали зачеты по строевой и огневой подготовке в стрелковом тире, показали, как мастерски могут сразить мужчин наповал, причём, не только чарами. Демонстрировали боевые приемы борьбы. На следующий день очаровательные претендентки стали быстрыми бегуньями и пловчихами. Они преодолели километровый кросс и 50-ти метровую дистанцию вольным стилем.

И вот вчера, 2 июня, на заключительном гала-концерте жюри определилось в симпатиях.

Дефиле в купальниках решили не проводить. Девушки ходили в форме, в национальных костюмах. Творческие задание показали, насколько остроумны и талантливы все претендентки.

Как сообщает пресс-служба ведомства, самым веселым стал конкурс «УИС-кино», по условиям которого они озвучивали отрывок из выбранного фильма на тему рекламы своей профессии.

Мужчины-коллеги помогали красавицам в конкурсе бального танца и просто подбадривали во время всех выступлений.

Победительницей конкурса стала Екатерина Быстрова, сотрудница ИК-7, старший лейтенант внутренней службы. Она представит нашу область на втором этапе конкурса «Мисс УИС-2017» по Центральному Федеральному округу.

Звание «Первой Вице-Мисс УИС» отдано Анастасии Плутовой, инспектору группы организации мобилизационной подготовки и гражданской обороны ИК-5 г.Владимира, старшему лейтенанту внутренней службы. «Второй Вице Мисс УИС» стала Анастасия Шечкова, инспектор отдела кадров и работы с личным составом Тюрьмы-2 г.Владимира, лейтенант внутренней службы.

Юлия Сесорова, младший инспектор первой категории группы надзора отдела безопасности, старший прапорщик внутренней службы МК-1 п. Головино, забрала приз зрительских симпатий.