Владимирской области отдали «город-призрак»

Спор о том, чьим станет поселение Сергиев Посад-15 (Александровский район), который длился последние 20 лет, похоже, выиграла Владимирская область. Об этом сообщил глава администрации Александровского района Игорь Першин.

Речь идёт о необычном населенном пункте. Это – военный городок № 410, который находится на самом краю Александровского района – в Каринском сельском поселении. Особенности географического положения и определили настрой его жителей, которые не хотят становится нашими земляками. От него до подмосковного Сергиева Посада – меньше 40 км, до города Александрова – 50 км. Невероятно, но факт: у жителей военного городка, который до 90-х годов был частью системы ПРО Москвы, прописка Московской области. Так повелось ещё с 60-х годов прошлого века. В 1998 году жителей военного городка её лишили, указав на явное противоречие: фактически живёте во Владимирской области, а прописаны в Московской. Однако затерянные в лесах ракетчики вернули себе статус «замкадовцев».

Московская прописка – тут вопрос принципиальный. Ведь и «скорая» приезжает из Сергиева Посада, и в поликлинику туда едут жители. Да и работают в столичном регионе. Субсидии с пенсиями тоже Московская область платит.

Сегодня военный городок – это две улицы домов (их тут 18-ть), большая часть которых производит удручающий вид. Текут крыши, непрезентабельно выглядят фасады. Жители не скрывают, что чувствуют себя заброшенными. «Не живём, а выживаем», – пишут они на форумах. Однако во Владимирскую область не стремятся. Более того, уверены, что ничего хорошего от такого присоединения не будет.

До момента появления в руках Игоря Першина судьбоносного письма из Минобороны имущество военного городка оставалось бесхозным. А тут, к слову, есть и садик, и школа, и котельная. И вот теперь, как отметил глава администрации Александровского района, в связи с расформированием находившейся там военной части, поселение становится сугубо «гражданским».

– До 1 сентября район должен принять поселение «в казну», – поставил задачу перед подчинёнными глава администрации. – А это – дополнительные расходы. Там 3 тысячи населения, пятиэтажки, котельная, однако не организована работа ни оперативных, ни медицинских служб. Нет ничего, лес, тайга. Выбора у нас нет, мы обязаны все это принять.

Несомненно: военные подкинули александровским властям проблему на несколько миллионов. Как они смогут её решить, «Призыв» расскажет.

фото: afy.ru