Молодежи предложат работу

Управление по делам молодежи администрации города Владимира и городской Центр занятости населения приглашают на традиционную ярмарку вакансий “Сделай свой выбор!”.

Все желающих ее посетить ждут 7 июня с 10-00 до 12-00 по адресу: ул. Белоконской, д.6а.

В этот день кроме традиционной ярмарки вакансий для молодежи пройдут бесплатные консультации специалистов и тренинг “Навыки поиска работы”.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив по телефону: (4922)53-33-33.

Фото: http://sputnik.fm/files/3AF2133A0A7E1516.jpg