Любителям купания в Коврове предложили Старку

Официальное начало купального сезона 1 июня не порадовало ковровчан ни погодой, ни тем, что им разрешили купаться всего лишь в одном месте массового отдыха – на озере Старка, расположенном в микрорайоне «Заречная Слободка». Все остальные крупные водоемы (а их в Коврове не меньше трех, не считая мелких прудов), а также река Клязьма в черте города для купания закрыты.

Учитывая, что уже несколько лет подряд купание запрещено и в затопленном карьере Ковровского завода силикатного кирпича (в простонародье именуемом «озером Байкал»), горожанам можно лишь посочувствовать. В жару – если таковая настанет – они будут тесниться на необустроенных берегах сравнительно небольшого водоема.

На снимке с высоты птичьего полета хорошо видно, что Старка вообще больше похожа на средних размеров пруд, чем на озеро. К тому же официально купание там разрешено не повсюду, а лишь на южном берегу. Интересно, все ли желающие окунуться, в том числе, скажем, пенсионеры с внуками, смогут сориентироваться на местности, и понять, где у водоема северный берег, а где южный? Купальщикам на всякий случай придется брать с собой компас или навигатор, чтобы невзначай не перепутать и не нарваться на штраф.

Разумеется, один лишь южный берег одного-единственного водоема для города со 139 тысячами населения – это крайне мало. Но ситуация повторяется из года в год, и для её улучшения местная власть ничего не делает.

В Коврове грустно шутят: городу не повезло в том плане, что президент Путин в прошлом году приезжал туда на спортивный форум не летом, а в октябре. Иначе, глядишь, к его визиту мэрия и пляж оперативно бы обустроила. Но загорать на ковровском пляже глава государства пока, увы, не собирается…

Фото: https://kudamoscow.ru/uploads/ 9dd187727f68cfb237d5ae0582ec72b1.png