В Муроме из-за выскочившего на «красный» водителя пострадали трое детей

ДТП произошло в День защиты детей. Водитель автомобиля «Хёндай-Солярис» решил проскочить перекресток, когда уже загорелся красный сигнал светофора. Не успел.

На разрешающий – зеленый – сигнал светофора по перекрёстку уже начала движение другая машина – «Фольксваген-Тигуан». Произошло столкновение. В результате пострадали четыре пассажира иномарок, трое из которых – несовершеннолетние.

В «Хёндае», к примеру, травмы получили две сестрёнки шести и девяти лет (обе госпитализированы), а в «Фольксвагене» – 16-летняя девушка (врачи оказали ей помощь на месте аварии).

По информации ГИБДД, причиной аварии стало несоблюдение водителем из Мурманска правил дорожного движения. Никакие иные обстоятельства, пояснили сотрудники службы, не повлияли на случившееся.

Остаётся только удивляться склонности довольно зрелого уже мужчины рисковать, выполняя опасные маневры, находясь в чужом городе и перевозя в салоне детей.