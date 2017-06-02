Гаишник помог спасти зрение ребенку

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, днем 17 мая старший лейтенант полиции Евгений Смирнов, управляя патрульным автомобилем «Ford Focus», направлялся по служебным делам из микрорайона Заклязьменский в городское УМВД.

В районе дома № 1 по Судогодскому шоссе инспектор попал в дорожный затор и стал ожидать возможности проезда. В этот момент к полицейскому обратился водитель автомобиля «Volkswagen Transporter». Взволнованный мужчина пояснил, что везет сына, который получил серьезную травму глаза. Мальчику была необходима срочная медицинская помощь.

Включив спецсигналы, сотрудник полиции вывел автомобиль с травмированным ребенком из образовавшегося дорожного затора и сопроводил до медицинского учреждения. В больнице мальчику была успешно проведена неотложная операция по спасению глаза.

В ближайшее время старший лейтенант полиции Евгений Смирнов будет поощрен руководством.

Фото: https://33.мвд.рф/