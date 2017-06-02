В области объявлен план-перехват тонированных машин

С 1 по 9 июня региональное управление ГИБДД МВД РФ проводит профилактическое мероприятие по тонированным машинам. Все инспектора вооружены приборами «Свет» для проверки стекол на светопропускание. Штраф за неправильную светотонировку – 500 рублей.
Впрочем, наказать любителей затемненных стекол – не главная цель профилактических мероприятий. Проверки направлены на повышение безопасности дорожного движения, поскольку тонировка создает опасность совершения ДТП.
Согласно российской статистике ГИБДД, практически в каждом десятом дорожно-транспортном происшествии, произошедшем из-за технических неполадок авто, установлены факты наличия у автомобилей тонированных стекол.
В Госавтоинспекции отмечают, что в нынешнем году зарегистрирован рост нарушений со стороны владельцев чрезмерно затонированных машин. Кстати, на федеральном уровне давно хотят ужесточить ответственность за использование тонировки. Ведь сегодня 500 рублей – это минимальный размер штрафа. При этом не следует запрета на эксплуатацию тонированных машин.
В соответствии с нормами:
- светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%.
- при условии установки на автомобиле двух внешних зеркал заднего вида светопропускание стекол, обеспечивающих обзор водителя сзади, не нормируется.
- ширина затеняющих полос ветровых стекол не должна быть более 140 мм.
- не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла).
- окрашенные в массе и тонированные ветровые стекла не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов.
- не разрешается применять стекла, покрытие которых создает зеркальный эффект.
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