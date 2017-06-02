В области объявлен план-перехват тонированных машин

С 1 по 9 июня региональное управление ГИБДД МВД РФ проводит профилактическое мероприятие по тонированным машинам. Все инспектора вооружены приборами «Свет» для проверки стекол на светопропускание. Штраф за неправильную светотонировку – 500 рублей.

Впрочем, наказать любителей затемненных стекол – не главная цель профилактических мероприятий. Проверки направлены на повышение безопасности дорожного движения, поскольку тонировка создает опасность совершения ДТП.

Согласно российской статистике ГИБДД, практически в каждом десятом дорожно-транспортном происшествии, произошедшем из-за технических неполадок авто, установлены факты наличия у автомобилей тонированных стекол.

В Госавтоинспекции отмечают, что в нынешнем году зарегистрирован рост нарушений со стороны владельцев чрезмерно затонированных машин. Кстати, на федеральном уровне давно хотят ужесточить ответственность за использование тонировки. Ведь сегодня 500 рублей – это минимальный размер штрафа. При этом не следует запрета на эксплуатацию тонированных машин.

В соответствии с нормами: