Граффитистам предлагают сделать город ярче

Принять участие в нем могут как индивидуальные участники, так и творческие команды.

Заявки и творческие работы, количество эскизов не ограничено, принимаются на электронную почту: konkurs@sledizanami.ru либо по адресу: Владимир, ул. Михайловская, д. 24, каб. 5 до 20 июля (включительно).

Фестиваль граффити проходит в следующих номинациях:

«Эко-плакат» (эскизы должны содержать тему сохранения экологии, лесных массивов, защиты окружающей среды или проблему исчезновения редких животных);

«Мир детства» (эскизы должны содержать сюжеты детских сказок, песен или мультфильмов с узнаваемыми персонажами);

«История Победы» (эпизод дня войны, сражения, битвы и т.п.);

«Спорт-это жизнь!» (изображение видов спорта и здорового образа жизни);

«Чемпионат мира по футболу – 2018», «Кубок Конфедераций – 2017» (эскизы должны содержать элементы, отражающие проведение в нашей стране двух крупных спортивных форумов);

«Мой любимый город» (эскизы должны содержать виды, пейзажи или памятные сооружения города Владимира).

Дополнительную информация можно получить по телефону (4922)43-21-06.