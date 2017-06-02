Граффитистам предлагают сделать город ярче

Принять участие в нем могут как индивидуальные участники, так и творческие команды.
Заявки и творческие работы, количество эскизов не ограничено, принимаются на электронную почту: konkurs@sledizanami.ru либо по адресу: Владимир, ул. Михайловская, д. 24, каб. 5 до 20 июля (включительно).
Фестиваль граффити проходит в следующих номинациях:
«Эко-плакат» (эскизы должны содержать тему сохранения экологии, лесных массивов, защиты окружающей среды или проблему исчезновения редких животных);
«Мир детства» (эскизы должны содержать сюжеты детских сказок, песен или мультфильмов с узнаваемыми персонажами);
«История Победы» (эпизод дня войны, сражения, битвы и т.п.);
«Спорт-это жизнь!» (изображение видов спорта и здорового образа жизни);
«Чемпионат мира по футболу – 2018», «Кубок Конфедераций – 2017» (эскизы должны содержать элементы, отражающие проведение в нашей стране двух крупных спортивных форумов);
«Мой любимый город» (эскизы должны содержать виды, пейзажи или памятные сооружения города Владимира).
Дополнительную информация можно получить по телефону (4922)43-21-06.
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