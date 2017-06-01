В Муром привезли копию ладьи XII века

3 июня, в день памяти святых князей Константина, Михаила и Федора, в Муроме состоится празднование 920-летия крещения города.

Как сообщают наши коллеги с портала «Муром24», для воссоздания исторического события из Петрозаводска в Муром прибыла ладья. Изготовлена она из карельской берёзы. Образцом послужила славянская ладья 12-го века.

– Ладья сделана в Петрозаводске, по инициативе отца Кронида – настоятеля Благовещенского монастыря. Ладья получилась очень интересная, на ней есть парусное вооружение – прямой парус, – рассказал капитан спасательной станции Михаил Жуков.

Деревянная красавица станет одним из главных украшений субботнего празднества в честь крещения Мурома. К слову, это уже третья ладья, которую на заказ изготавливают для реконструкции крещения Мурома.

В субботу в 9 часов в Свято-Благовещенском монастыре, где находится рака с мощами святых князей Константина, Михаила и Фёдора, пройдёт божественная литургия. Откуда Крестным ходом священнослужители и все прихожане отправятся на освящение воды в Оке в память о крещении древних муромлян.

Фото: http://муром24.рф/pervaya_polosa/3822-v-murom-privezli-tochnuyu-kopiyu-ladi-xii-veka.html